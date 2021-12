Christian Domínguez se desvivió en palabras para calificar a su pareja y madre de su última hija, Pamela Franco, quien fue elegida como la ‘sirena de la cumbia 2021′ en el programa “En boca de todos”.

Al ser consultado por Tula Rodríguez, el cumbiambero indicó que más que una sirena, su pareja es una Diosa.

“Estoy trabajando y solamente me he conectado para decirle a mi señora que no es la sirena, es la Diosa porque es hermosa, porque es un cuero, porque babeó por ella y todos los días se lo digo”, refirió Christian Domínguez.

El cantante refirió que por donde se la vea su pareja es maravillosa y preciosa. “Estoy orgulloso de tenerla de la mano y cuando la saco a la calle me siento halagado”, declaró en América TV.

Mira el video:

Mensaje de Pamela Franco a Christian Domínguez (América TV) https://www.americatv.com.pe/

(Video: América TV https://www.americatv.com.pe/)