El conductor de televisión Christian Domínguez afirmó, en la mañana de este jueves en el programa ‘América Hoy’, que su madre le enseñó buenos valores como respetar a la mujer, por lo que prefiere evitar hablar mal de sus exparejas.

“Cuando yo termino una relación nunca van a ver que mi persona salga a hablar sobre los motivos. Yo siempre digo, ‘ok, si la culpa es mía es mía y punto, del otro lado se pueden decir muchas cosas”, dijo en el espacio que se transmite en América Televisión.

“Mi madre me enseñó a no hablar de una mujer, porque cuando lo digo, o quiero decirlo, se puede interpretar como una cobardía porque en este país, por más que pregonan la igualdad, no es así. Una mujer puede despacharse a decir cosas de un hombre y el hombre no porque pasa a ser un cobarde o ya no es un caballero”, agregó.

De acuerdo con cantante y líder de la Orquesta Internacional, por lo que aprendió de la mujer que le dio la vida, no revela cuáles son los motivos de sus separaciones sentimentales.

“Si la culpa es mía es mía y listo, no hablo más del tema. Acá lamentablemente es un tema de principios y hasta de suerte...”, sostuvo.

Pamela Franco sobre Isabel Acevedo

Pamela Franco se pronunció antes las cámaras de “América Hoy” sobre la polémica que se ha generado luego que Christian Domínguez le pidiera públicamente a su expareja, la bailarina Isabel Acevedo, que deje de mencionarlo para “facturar”.

En referencia a la popular ‘Chabelita’, Franco sostuvo que para ella ‘la cosa está clara’ y que solo habla del ‘Wachimán’ para generar dinero. “Bien malcriados son. He visto el programa, siempre lo veo, está clara la cosa hay que trabajar, hay que generar. Pero yo creo que más allá de todo debe haber un respeto”, comentó al inicio de la entrevista.

Asimismo, Pamela cuestionó que Christian Domínguez en su momento no haya aclarado las cosas con Isabel Acevedo. “Por no aclarar las cosas desde el primer momento (le pasa eso). Cuando ya lo quieres aclarar después ya fue, la gente no le da la importancia que debió haber tenido. Le dije ‘se te fue, cuando lo quisiste hacer ya no era’ y aquí están los resultados. Aquí está su ‘mostrito’”, continúo.

