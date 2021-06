Pamela Franco se mostró muy molesta con la producción de América Hoy, por llevarla al set de TV a la Chabelita. Además, aseguró que la bailarina solo quiere facturar hablando de Christian Domínguez.

Cabe mencionar que actual participante de El Gran Show tildó de malcriados a la producción del programa de Ethel Pozo y aseguró que Isabel Acevedo solo habla de su pareja para generar dinero.

“¿Traerlo al set a una mascota que sabe que lo van a relacionar con Christian Domínguez? (...) Ella ha dicho que tiene que trabajar y esto le genera. Ella sabe que si no habla de Christian no va a ‘rebotar’ (en los medios) y ella está haciendo eso, está claro”, expresó Franco.

“Ha creado su mostrito”

Pamela Franco también expresó su molestia contra Christian Domínguez, pues ella piensa que su pareja debió de dejar las cosas en claro con la Chabelita y pedirle que no hable de él ni de su familia.

“Por no aclarar las cosas desde el primer momento, porque ya cuando lo quieres aclarar después, ya fue, la gente no le da importancia que debería haber tenido. Le dije a él ‘bueno, se te fue’, cuando lo quisiste hacer ya no era y acá están los resultados, ha creado su mostrito pues”, comentó.