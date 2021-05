Pamela Franco sigue mostrando todo su talento vocal en ‘El Artista del año’. Esta vez, la cantante invitó a su colega Néstor Villanueva para recrear un skecth de la telenovela “Isabella, mujer enamorada”.

Sin embargo, manifestó su sorpresa, pues esperaba que el galán sea Christian Meier, tal como en la versión original.

“¿Cómo me van a hacer eso? Me dijeron que iba a venir Christian Meier. Él (Néstor) es esposo de Florcita Polo y tú sabes cómo es Florcita. Me va a venir a hacer un escándalo y ya no estoy para eso”, señaló durante la actuación la pareja de Christian Domínguez.

Del mismo modo, la cantante de cumbia cuestionó el físico de Villanueva, quien explicó que ha cambiado debido a la pandemia del COVID-19 y el delivery de comida.

Aún así, ambos bromearon sobre cómo le van a pagar por su participación en “El Artista del año”. Es así que Franco llamó “brava” a Gisela Valcárcel, al asegurar que ella le pagará por ser su apoyo.

Tras el divertido sketch, Pamela Franco interpretó la conocida balada “Yo soy una mujer”.

