En la última edición de “América Hoy”, el programa vivió un momento anecdótico tras presentar una nota titulada: “Dime como reacciona tu pareja y te diré como es”. Tras el informe, Melissa Paredes se dirigió a Christian Domínguez y le advirtió que tiene que “cambiar sí o sí”.

Tras recordar el pasado del cantante de cumbia, la conductora de “América Hoy” reconoció que la actual pareja de Christian, Pamela Franco, es una mujer segura de lo que quiere en la vida, por lo que no daría segundas oportunidades ante una eventual infidelidad.

“Pamela la tiene clarísima. Es una mujer hecha y derecha, sabe lo que quiere, ya te tocaba. Si no cambias con esta mujer que tienes al lado, ya no cambias nunca. Si o no”, manifestó Melissa Paredes.

“No es agresividad. Al contrario, estoy diciendo que Christian con esta mujer tiene que cambiar sí o sí porque ya no hay más oportunidad”, añadió la también actriz y protagonista de la telenovela “Dos hermanas”.

Por su parte, Ethel Pozo también se pronunció y dijo que su perspectiva en torno a la vida de Christian Domínguez ha cambiado desde que empezó su relación con la participante de “El artista del año”.

“No creo que Christian, él ya cambió, Pamela es así (firme) y nosotras aquí, peor, ¿Qué sería de tu vida? No”, precisó la hija de Gisela Valcárcel en el programa matutino de América TV.

