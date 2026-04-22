Christian Domínguez reaccionó con sorpresa y fastidio al enterarse de que Pamela Franco, madre de su última hija, contó en una entrevista con Andrea Llosa que la menor ha sido diagnosticada con autismo.

“ Me parece totalmente innecesario haber dicho la condición de nuestra pequeña, pero no por tener que ocultarlo, sino porque uno tiene que convivir y vivir de la manera más normal con ella ”, manifestó.

“ Es una condición y punto. No era necesario salir en televisión y decirlo. ¿A cuenta de qué hacerlo? Me molesta, no entiendo para qué exponer eso ”. agregó.

Además, dejó entrever la posibilidad de tomar acciones legales contra Pamela Franco.

“ Los temas personales no los aviso ni lo digo ”, indicó en ‘Arriba Mi Gente’.

Asimismo, señaló que ha solicitado a su pareja, Karla Tarazona, que no se pronuncie respesto a las declaraciones de Pamela Franco y Melanie Martínez. “ Le pedí a mi esposa que no opine y por eso es que no habla ”, refirió.

Christian Domínguez afirma que sus exparejas hicieron un complot en su contra: “No me parece lo correcto”

Christian Domínguez se pronunció luego de coincidir con Melanie Martínez, tras la denuncia por presunto maltrato psicológico.

Las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ interceptaron a ambos protagonistas, quienes brindaron sus respectivas versiones.

“Bueno, la denuncia que me ha puesto el señor es por maltrato psicológico, le estoy causando depresión y ansiedad por el tema de la difusión de mis helados y la canción... también ha asumido que sigo alineando a mi hija”, expresó Martínez sobre el motivo de su denuncia.

En ese marco, se planteó la posibilidad de un supuesto acuerdo entre las exparejas del artista. La pregunta incluyó menciones a figuras como Pamela Franco, lo que habría provocado incomodidad en el cantante.

“Ahora se ha juntando las ex tuyas, crees que sea un complot en contra tuya”, preguntó el reportero del programa de Rodrigo González.

“Tú tienes la respuesta, eso que estás pensando lo estoy pensando... a mí no me parece correcto, yo creo que a nadie le parece completo, para todo hay un límite”, respondió Domínguez.

Asimismo, destacó que en ocasiones anteriores había preferido mantenerse al margen. No obstante, afirmó que su postura cambió al considerar que el tema involucraba asuntos familiares.

“Esto no es de noche a la mañana... quiero que sepan que yo odio denunciar... todos se dan cuenta lo que ha estado pasando, yo solamente quiero estar tranquilo”.

“Si he llegado a este punto es justamente porque tiene que parar, porque no es solamente un tema contra mí, sino que a todas las personas involucradas les rebota”, añadió.