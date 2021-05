En la última de “América Hoy”, Christian Domínguez tuvo una singular reacción al ser incluido en una nota que presentaron sobre las famosas que “oficializaron” públicamente a sus parejas.

En el informe señalaron que la lista de mujeres que ‘oficializó’ Domínguez era muy larga que era un poco complicado enumerarla.

“Sin lugar a duda, si hablamos del género masculino, hablamos de Christian Domínguez, tú si que no tomas la molestia de esconderte del mundo, la lista es tan larga que no nos alcanza la nota para enumerar a todas la que oficializó”, dice la voz en off mientras mostraban imágenes de Domínguez junto a Vania Bludau, Isabel Acevedo y Karla Tarazona.

Tras la nota, el líder de “Gran Orquesta Internacional” bromeó con que se incomodó y se despidió en vivo del programa. “Agradecer a la producción por el video. Ahora seguramente también está mal, bueno gracias, cuídense mucho”, dijo sonriendo.

Por su parte, Ethel Pozo dijo que le sorprendió ver al cantante dentro de la nota donde solo se hablaba de las famosas que oficializaron sus parejas.

“No Christian, todo bien. El video no era de chicas que oficializaron por qué entro (él). Toda la vida pierde Christian Domínguez”, comentó la hija de Gisela Valcárcel.

Christian Domínguez y su reacción cuando le recuerdan su relación con Karla Tarazona

