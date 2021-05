La cantante Pamela Franco sacó cara por Christian Domínguez, luego de que el jurado Santi Lesmes le aconsejara no llevar a su pareja a ‘El Artista del Año’ para que pueda brillar en la pista de baile y canto.

Y es que en la última gala del reality, Domínguez no pudo estar presente y coincidió con que Pamela Franco tuvo un mejor desenvolvimiento escénico. Al momento de calificar su actuación, Santi Lesmes le dijo: “Ya tengo tu secreto para que brilles en esta pista, es que dejes a tu marido en casa, porque de verdad cuando lo traes, parece que, en vez de traer una bebita, traes dos bebitos”.

“Christian hoy (domingo) no vino y justo se me ve más desenvuelta y piensan que él me tira para atrás, pero es lo contrario. Yo necesité romper esa barrera de los nervios que se notó mucho en la primera gala... En el resto de galas se ve mi mejoría y el jurado lo está reconociendo. Christian es mi apoyo. Él tuvo que quedarse a trabajar. Me costó (estar sola), le dije: ‘amor ven pronto’, pero no llegaba y tuve que salir. Creo que sin él no podría”, explicó la cantante.

Pamela revela: “Perdí 16 kilos”

Pamela Franco está más que feliz porque cada gala va mejorando su performance. Según señaló es debido a que está bajando de peso lo que le permite ser más ágil en el baile y tener mejor aire a la hora de cantar.

Recordemos que tan solo hace dos meses, Pamela dio a luz a su pequeña María Cataleya y debido a su embarazo subió cerca de 24 kilos de peso, lo que no le permitió desenvolverse libremente en la primera gala del reality.

“La primera gala, (la producción) me mandó como primera participante en la pista, era como la primera vez que subía al escenario. La pista de ‘El Artista del Año’ es una gran responsabilidad. Me traicionaron los nervios, como me encuentro ahora podría hacerlo mejor... Recién me estoy acoplando al ritmo, me falta demostrar mucho”, señaló Pamela Franco.

“Voy bajando de peso y me siento mucho mejor, incluso para moverme. La primera vez me hicieron bailar y parecía un tamal envuelto, me sentí pesada al bailar y a la hora de retener el aire y con el paso de las galas me siento mucho mejor, he bajado 16 kilos. Voy a ir bajando y me veré mucho más ágil, mejor físicamente, el canto y el baile también va a mejorar”, añadió.

