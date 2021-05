La cantante Yahaira Plasencia fue captada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde viajó rumbo a Estados Unidos. Es ahí donde un reportero del programa “Amor y Fuego” le consultó por sus proyectos en el extranjero.

Plasencia fue consultada sobre si en EE.UU. se reencontrará con Pancho Rodríguez y Ximena Peralta, amigos con los que fue encontrada en la casa de Cieneguilla donde celebró su cumpleaños.

“Ustedes me hacen reír, la verdad. Somos amigos, ¿Cuál es el problema? Yo frecuento a mis amigos. ¿Tú no tienes amigos”, respondió la intérprete de “Cobarde”.

Del mismo modo, habló sobre las declaraciones del ex chico reality Diego Zurek tras ser ampayado en varias reuniones COVID-19, donde no se cumple las medidas del gobierno por la pandemia. “Cada uno sabe lo que hace. Por lo menos yo ya pedí disculpas y tengo que seguir con mi vida, con mi carrera y no parar”, aclaró.

Asimismo, contó que siguen en pie sus proyectos musicales con el productor Sergio George.

“Yo he estado (enfocada) en mi carrera siempre, así esté en un programa reality o no. Con Sergio todo está muy bien y vamos a seguir trabajando”, sentenció antes de tomar su vuelo.

