Pamela Franco se presentó este viernes en el set de “América Hoy” vestida con un traje de mariachi para sorprender a su pareja y padre de su hija, Christian Domínguez, por su cumpleaños número 38.

“Lo que viene ahora, es sin duda, el amor de tu vida. Adelante, por favor, con la sorpresa. En tres, dos, uno. Está aquí la gran Pamela Francos”, dijo Janet Barboza para anunciar la presencia de la cantante.

Tras ello, Pamela cantó frente a cámaras el tema “Adoro” de Armando Manzanero e hizo que Domínguez se emocionara hasta las lágrimas.

“La verdad que quería que este año su cumpleaños sea especial porque él entrega a todos, a la familia, a los amigos, él es una gran persona. La vida ha hecho que te conozca, los tiempos de Dios son perfectos”, dijo la exparticipante de “El gran show”.

El integrante de “América Hoy” dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento a su pareja. “Yo te amo mucho, gracias por todo lo que haces, porque sí es duro, se trabaja duro, pero se trabaja por lo que más se ama y no estoy solo. Ella es mi mayor consejera, yo me siento muy feliz en esta época de mi vida, cumplo 38, y me siento muy feliz y eso se debe a ti”, agregó.

La cantante no dudó en sorprender al padre de su hijo con una emotiva serenata por su cumpleaños. (Fuente: América TV)

