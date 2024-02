Christian Domínguez fue consultado por un periodista de ‘Amor y Fuego’ sobre las últimas declaraciones de Pamela López quien aseguró que el cantante fue quien le contó a detalle sobre el romance entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Recordemos que, la esposa del futbolista dijo que el cumbiambero le contó que Cuevita habría estado en el concierto de Pamela Franco en Huanchaco, además, que la madre de su hija le había mostrado un video donde ambos se besaban en una piscina.

“Lo del primero, me contó (Domínguez) que ella le enseñó un video, pero le enseñó que estaban dentro de una piscina y se estaban besando ”, expresó López en conversación con Magaly Medina.

El exconductor de TV se pronunció sobre dichas revelaciones donde Pamela López afirmaba que era su ‘informante’.

“ ¡Ay, Dios! Me encantaría responderles muchas cosas, pero no puedo (...). Lo que tendría que decir no lo puedo decir con las manos, tendría que hablarlo, y no puedo. Discúlpame más bien porque me encantaría, pero no puedo, por más que quisiera, no puedo”, sostuvo.

“ Me encantaría responderte muchas cosas, pero no puedo, me muerdo la lengua ”, agregó.

Además, Domínguez mencionó que mantiene un contrato con América TV y que en algún momento dará su versión.