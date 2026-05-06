Christian Domínguez estuvo como invitado en el programa “América Hoy”, donde se refirió abiertamente a la polémica que mantiene con Melanie Martínez, madre de su hija mayor.

En ese contexto, el cantante reveló que estuvo cerca de regresar como conductor al espacio televisivo, tras su paso por Panamericana TV, pero su incorporación no llegó a concretarse por la controversia.

“ Yo vine y un día anterior, iba a estar parado aquí, quizás trabajando ya. Eso fue hasta un día jueves ”, manifestó el cumbiambero.

Dicha versión tuvo el respaldo de Janet Barboza, quien señaló que el cantante había sido considerado por la producción.

“ Es verdad, Cristian Domínguez estaba considerado, nuestro productor Papo Tudela lo consideró para que sea parte del equipo de ‘América hoy’. Sin embargo, a raíz de estos problemas, también es verdad que hay que decirlo, desgraciadamente se le bajó el dedo y ya él no pudo ingresar a esta chamba ”, indicó la ‘Rulitos’.

Además, el cantante se refirió a los comentarios sobre su relación con su hija y descartó que esté usando ese vínculo para mejorar su imagen pública.

“ ¿Ustedes han visto algún comentario mío, alguna historia mía, algo, algo que ha ventilado de lo que está pasando? No, es algo de nosotros, de ella y mío, y se sienta a contarlo. Sé por qué contar esa parte de nosotros si justamente a votación de qué ”, aseguró el líder de Gran Orquesta Internacional.