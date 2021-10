En la reciente emisión de “América Hoy”, Christian Domínguez sorprendió a sus compañeras luego que confesara que su mamá no aprobó a una de sus exparejas; sin embargo, evitó revelar si se trataba de Melanie Martínez, Vania Bludau, Karla Tarazona, Isabel Acevedo u otra.

“Ha pasado en algún momento que tu madre no se haya llevado bien con algunas de tus exparejas”, preguntó Janet Barboza a su compañero.

“Por supuesto que sí (desaprobaba), pero ella era tan inteligente, que nunca lo daba a notar. Nunca decía nada, a mí nada más. Te voy a decir a quién… no mejor no, me torean. Mi madre es una santa”, señaló el líder de “Gran Orquesta Internacional”.

Asimismo, confirmó que pasados los años le dio la razón a su mamá. “De cinco veces que me haya dicho algo, por ejemplo, en cuatro atinó. La mamá nunca se equivoca, el sexto sentido que tiene es importante”, acotó Domínguez.

“Mira tú. Es que es ojo de mamá no se equivoca. Hay un sexto sentido que definitivamente la mamá lo vemos”, agregó Barboza.

