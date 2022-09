El cantante Christian Domínguez generó una gran polémica luego de una entrevista con Christopher Gianotti en su programa de YouTube, donde habló de su relación con Pamela Franco y asegurara que no se atrevería a decir que es el “amor de su vida”.

“Mi padre un día me dijo ‘si es el amor de tu vida te vas a dar cuenta cuando tengas 70 años y ella esté a tu lado’, así que no sé si pueda decir eso porque sería muy idealista”, dijo Domínguez. Esta respuesta provocó diversos comentarios, por lo que tuvo que aclarar sus palabras.

En una reciente aparición en el programa “América Hoy”, Christian Domínguez explicó lo que quiso decir y aseguró que, en la actualidad, Pamela Franco es el amor más bonito que ha tenido y que quiere quedarse con ella toda la vida.

“La gente se hace un mundo por eso... Pamela es mi gran amor, el amor más hermoso que he tenido y seguramente llegue a ser el amor de mi vida cuando este a mi lado y estemos de la mano”, aclaró Domínguez.

“Pamela estoy seguro que va a ser el amor de mi vida, con ella yo me voy a quedar. Tengo la gran dicha de que me lo diga todos los días, de escuchar que va a estar a mi lado para siempre”, añadió el cantante de cumbia.

Asimismo, según contó Domínguez, Pamela Franco piensa igual. En la conversación, el cantante reveló que le preguntó a su pareja si él era el amor de su vida y ella tuvo una peculiar y romántica respuesta.

“Ella me decía: ‘si a mi me preguntaran quien es el amor de mi vida, diría mi hija. Para mí ella sería el amor de mi vida porque me voy a quedar con ella por siempre’”, contó Christian Domínguez, aclarando que su relación está más fuerte que nunca.

