A Christian Domínguez le consultaron si estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo tras los rumores del estreno de un programa similar a “El Valor de la Verdad”.

En una emisión de “Préndete”, Karla Tarazona aprovechó para preguntarte al cumbiambero si aceptaría ir a dicho espacio.

El cantante rechazó la idea por completo, pues tendría que revelar sus secretos a nivel nacional.

“ Hoy por hoy, según tú te estás portando bien y estás yendo a terapia, ¿te sentarías en el polígrafo para ver si es verdad lo que dices? ”, preguntó Tarazona a lo que Domínguez respondió: “ ¿Para qué? Si tú me quieres creer, bien; y si no, también. O sea, ¿me tengo que sentar en un polígrafo para que me creas? ¡Por favor! ”.

Karla indicó que sí necesitaría pruebas para creerle debido a su amplio historial de infidelidades, también afirmó que ella no tendría ningún problema en pasar la prueba del polígrafo, pues no tiene nada que ocultar.

“ Me importa tres tubérculos, lo que la gente opine, solamente me importan las personas que yo quiero. De ahí los demás me importan tres pepinos ”, sostuvo Domínguez.