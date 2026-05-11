Karla Tarazona protagonizó un emotivo momento durante su programa en Radio Panamericana, donde recibió una sopresa por el Día de la Madre. Christian Dominguez decidió dedicarle unas conmovedoras palabras y resaltar el amor y dedicación que demuestra cada día hacia sus hijos.

“ Eres una gran madre y una madre que ha luchado siempre ”, manifestó el artista evidentemente emocionado y a punto de llorar. “ No haces otra cosa que no sea pensar en tu familia. Espero que algún día puedan admirarme a mí como te admiran a ti. Te amo mucho ”, agregó.

“ Tu mundo es trabajar y tu familia, y me encanta estar a tu lado y ver cómo tus hijos te admiran ”, sostuvo el cumbiambero. Sus palabras provocaron una inmediata reacción en Karla Tarazona, quien no pudo contener la emoción ante el gesto y las muestras de afecto de su pareja.

Karla Tarazona tras indirecta de Pamela Franco: “No me interesa absolutamente nada”

Karla Tarazona se refirió a la indirecta de Pamela Franco en su contra, luego de que la conductora de televisión anunciará que iniciará acciones legales en contra de la cantante.

“Qué flojera me da una mujer problemática, que cree que todo el mundo le tiene envidia, cuando lo que da en realidad es lástima. Descansa enferma, loca, cara de papa, cuerpo de sapo parado”, posteó la cumbiambera.

La pareja de Christian Domínguez fue consultada por Trome sobre la indirecta y respondió: “No me interesa absolutamente nada que venga de ese lado, ni lo que haga, ni lo que diga”.

“Las cosas se llevan por donde ya lo dije (vía legal), y listo. No hay más que decir”, agregó.