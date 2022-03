Luego de que ‘América hoy’ presentara imágenes de los coqueteos entre Jossmery Toledo y Fabio Agostini, el conductor de ‘América hoy’ Christian Domínguez no se quedó callado y aseguró que si una mujer no está interesada no sonríe contigo.

Y es que ‘América hoy’ presentó una entrevista donde Jossmery señaló no estar interesada en el popular ‘Galáctico’: “lo pasado pisado” dijo. Sin embargo, las sonrisas entre ambos, llamó la atención entre los conductores del magazine de las mañanas de América Televisión.

“Cuando uno mujer te quiere cancelar, primero no sonríe contigo, no te sigue la broma. Ella en todo momento está con la sonrisa de oreja a oreja, disfruta el momento. Y eso le da pie al varón para entrar, y el ‘Galáctico’ sabe”, comentó Christian Domínguez.

Tras su opinión, Edson Dávila lo llamó: “Maestro”. Y Janet Barboza señaló: “Búscate alguien que te mire como Jossmery mira a Fabio Agostini”. A lo que Brunella Horna agregó: “Miren la sonrisa de Jossmery, esa sonrisa no le vemos haca tiempo”

Jossmery Toledo y Fabio Agostini son parte del reality de competencia ‘Esto es guerra’ y se especula que podría surgir una relación entre ellos debido a que se conoce que en el pasado ambos tuvieron un affeire.

