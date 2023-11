Christian Domínguez se pronunció luego del tenso momento que se vivió en el set de ‘América Hoy’ entre sus compañeras de trabajo y Pamela Franco.

“Ella no tiene, conmigo, ningún problema, al contrario, y siempre lo he dicho, ella nunca se ha incomodado o me ha dicho, no vayas al programa porque van a hablar de este tema”, Christian expresó Domínguez.

Christian Domínguez también expresó que lo ocurrido no daña la amistad que tiene con Ethel Pozo o Janet Barboza.

“No me siento entre la espalda y la pared porque es un tema laboral, si yo me sintiera así, o renuncio o me separo”, añadió el presentador de televisión.