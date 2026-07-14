Durante su visita al programa de YouTube ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello, Christian Domínguez fue consultado por la controversia que surgió después de que Ethel Pozo afirmara que Janet Barboza y Edson Dávila ya sabían de su salida de ‘América Hoy’, pero decidieron no contarle.

“Tú has sido parte de y conoces a los dos bandos, a quién le crees”, le consultaron al esposo de Karla Tarazona.

“ No es que a quién le crea... yo no sabía, me he enterado por ustedes. Sí, cuando estuvimos los cinco fue el mejor momento de América Hoy. Papá Armando me dijo que funcionábamos los cinco porque éramos igual de mediáticos, rebotaba todo lo que decíamos todos los días ”, respondió el cantante.

“ Si es así como lo cuenta Ethel, lo escucho pésimo. Yo espero que no sea así, espero que haya alguna explicación mayor, tengo la esperanza que por ahí falte alguna respuesta... ”, agregó.

Domínguez sostuvo que, de haber atravesado una situación similar a la de Janet Barboza y Edson Dávila, habría optado por irse junto a Gisela Valcárcel y su hija Ethel Pozo, al considerar que ellas fueron quienes le dieron la oportunidad de formar parte de ‘América Hoy’.

“ Yo me hubiera ido con ellas porque me dieron la oportunidad. Yo ingresé porque Gisela quiso que ingresara y papá Armando apostó por mí. Yo me hubiera ido. Si yo hubiera ingresado de otra manera, quizá sí tenía que ponerme a pensar en mi futuro televisivo ”, expresó el artista.

El cantante fue consultado por el pronunciamiento de Janet Barboza luego de las declaraciones de Ethel Pozo, quien se refirió a ella como una “excompañera”, una expresión que generó críticas al ser interpretada como un desaire hacia la conductora.

“ Me parece mal lo de Janet, pienso que bajo cualquier circunstancia, es mi compañera, puede decir exintegrante que yo quiero, una amiga... ”, sostuvo el líder de Gran Orquesta Internacional.