Christian Domínguez y Karla Tarazona entrenan juntos tras escándalo de infidelidad a Pamela Franco.

Christian Domínguez y Karla Tarazona estarían más unidos que nunca luego del escándalo de infidelidad del cantante, lo que generó su ruptura con Pamela Franco.

En las imágenes publicadas en ‘Instarándula’, se observa a Tarazona revisando su celular mientras que Domínguez se cambia de polo. Al parecer, habrían estado entrenando momentos antes.

Christian Domínguez y Karla Tarazona son captados entrenando junto

Karla Tarazona se enoja tras ser consultada por ampay de Christian Domínguez

Christian Domínguez está en boca de todos luego de ser el protagonista del esperado ampay de Magaly Medina. El cantante tuvo un íntima situación con Mary Moncada dentro de su camioneta.

Muchos esperaban las opiniones de las exparejas del cumbiambero y por ese motivo, ‘Metiche’ decidió comunicarse vía telefónica EN VIVO durante la última edición del programa ‘Todo se filtra’ con Karla Tarazona.

La conductora de TV evidenció su fastidio al ser consultada por dicho ampay y aclaró en todo momento que no se metería en esta situación.

“No pienso hablar. Voy a dejar en claro las cosas porque la verdad estoy cansada, que me escriban y que me estén llamando, que me estén preguntando por un problema que a mí no me compete”, expresó Tarazona.

Luego, la presentadora dijo ella prioriza la salud del hijo en común que tiene con Domínguez, por eso prefiere mantener el silencio.

“Yo no soy antagonista, ni protagonista. A los protagonistas es a los que tienen que preguntarle. Tengo un niño a quien cuidar en estos momentos y salvaguardar su integridad emocional. Por respeto a mi hijo y sus hijos que ya ven redes, yo no pienso tocar el tema. No pienso hablar de esta situación”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Paloma Yerovi, actriz y dramaturga: “Flora Tristán me deja esa fe en sí misma y en un futuro mejor para todas”