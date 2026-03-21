Los recientes ampays que involucran a Said Palao y Mario Irivarren han reavivado el debate sobre la infidelidad en la farándula local.

En este contexto, ha vuelto a circular en redes sociales un recuento de las veces en que Christian Domínguez se pronunció sobre estos temas en televisión.

El caso más reciente se dio tras una despedida de soltero en Argentina, donde Irivarren fue captado besando a varias mujeres, lo que derivó en el fin de su relación con Onelia.

En paralelo, Palao ofreció disculpas públicas a su esposa, Alejandra Baigorria, luego de que se difundiera un video en el que aparece en una situación cercana con otra mujer.

A raíz de estos hechos, un usuario en TikTok recopiló intervenciones pasadas de Domínguez en el programa América Hoy, donde opinó sobre distintos casos de infidelidad.

Entre sus frases más difundidas figuran: “Es triste, te sientes mal, y justamente pensando en la familia”, en referencia al caso de Óscar del Portal.

“No es tramposo, cometió un error”; “no se perdona una infidelidad”; y “no estoy de acuerdo en darle un like a alguien, no lo hago, no me parece”, son otras de sus icónicas frases que muchos peruanos recuerdan.

En relación con el caso de Said Palao, el cantante también señaló: “Es un tema de decisiones, y decides mal”. Estas declaraciones, emitidas en distintos momentos, han sido retomadas en redes, donde usuarios piden que Domínguez no hable más de estos temas o que se lo invite a programas para referirse a estos temas, pues no tiene autoridad moral.