¡Felicidades! Christian Domínguez y Pamela Franco utilizaron sus redes sociales para confirmar que serán padres mediante una secuencia de fotos donde la pareja sale muy feliz mostrando la ecografía de su bebé.

“Te deseamos tanto, te esperábamos con muchas ansias, rezamos mucho por ti para que bendigas nuestras vidas, nuestra familia... No sabes aún lo que significas para tus papitos, te amaremos tanto pero tanto”, es puede leer en el post que compartió Christian Domínguez.

Luego continúa con: “la familia entera está muy feliz con tu llegada, cambiaste nuestras vidas, prioridades y empezamos a sentir un amor incondicional.... Gracias Dios por tan hermoso regalo, gracias a Doña Asunción por las bendiciones ( seguiré cumpliendo lo que le prometí), gracias mi Princesa por hacerme tan feliz, por llenar mi vida de paz y tranquilidad”.

Por su parte, Pamela Franco agradeció a Dios por lo que siempre le pidió. Además, lamentó que su madre no esté junto a ella en estos momentos de felicidad.

“Después de perder el motivo de mi vida gracias a Dios llega la bendición más grande, es inexplicable lo que siento... lo deseamos tanto, le pedimos a Dios con todo el corazón y él nos escuchó... sus tiempos son perfecto y sabe el porqué de todo. Ahora puedo decir que soy muy feliz, tanto que no me cabe el pecho... mi felicidad no es completa por que no estas tu mami, pero sé que siempre estarás acompañándome y sobre todo guiándome”, se lee en el post de Instagram de la bailarina.

