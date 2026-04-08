Christian Meier es señalado por incumplir una presentación en Juliaca, a pesar de haber recibido 59 mil soles.

Brenda Vicente, gerente de Ezeiza Producciones, denunció en ‘Magaly TV: La Firme’ que el cantante y actor abandonó la ciudad pocas horas antes de su presentación, aparentemente porque solo se habían vendido 500 entradas.

“ Yo ya había cubierto todos los gastos. Una cierta cantidad de personas intentaron agredirme creyendo que yo cometí la falta. Se va interponer una demanda por daños y perjuicios por que hay una perdida de 159 mil soles ”, expresó enseñando las copias de los vouchers de pago.

Posteriormente, aseguró que el equipo de Meier ‘no va a venir a manchar su imagen’: “ Espero que den la cara, es fácil contestar una llamada. Ahora solo esperar el proceso legal. Ellos insiste en que yo tuve el error, hay que demostrarlo legalmente ”.

Por su lado, el programa de Magaly Medina contactó a Paloma Salazar, manager de Christian Meier, quien respondió por WhatsApp que “ no están dispuestos a operar bajo condiciones que comprometan la seguridad, la calidad del show o la experiencia del público ”.