El actor peruano Christian Meier contó las dificultades que ha pasado para desarrollar su carrera en los Estados Unidos, debido a que no aparenta ser latino. Reveló que es más fácil hacer un casting para interpretar un personaje francés, italiano o ruso que como latino.

“No me veo tan latino como a veces piden los estudios. Igual estoy muy agradecido porque yo tengo un espacio donde vengo trabajando hace 25 años o 30 años en Latinoamérica. Vivo en Los Ángeles por una cuestión de que estoy cerca a la gente con la que trabajo, pero no soy el estereotipo de latino que andan buscando. Alguna vez he ido a audiciones, llegas y ves la gente con la que estás compitiendo”, revelo en entrevista con la revista People.

El protagonista de las películas ‘No se lo digas a nadie’, ‘Ciudad de M’ y ‘Un marciano llamado deseo’ aseguró que los estudios tienen una imagen predeterminada de los latinos.

“Los estudios usualmente tienen una imagen muy particular de lo que son los latinos y los latinos, somos esa mezcla de gente que ves en Latinoamérica que además viene de distintas lugares del mundo, que vinieron a América por una vida mejor. Es más fácil castearme a mí como un francés o como un italiano o como ruso, que como un latino latino”, expresó el actor, quien añadió que las novelas ya cumplieron una etapa en su vida.

El actor y cantante vuelve al cine peruano en la cinta Mistura junto a la actriz Bárbara Mori. Ambos actores trabajaron juntos en la película “La mujer de mi hermano” y se reencontrarán en el rodaje el 2023. También serán parte del elenco Magaly Solier y Marco Zunino.

