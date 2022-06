Cuando era un adolescente, la música motivó su ingreso a una carrera que le daría grandes satisfacciones, y a la música vuelve dos décadas después del lanzamiento de su álbum “Once noches”, tras años dedicado a exitosas propuestas en televisión y el cine. Christian Meier presenta en 2022 “Deja Vu”, su más reciente trabajo en tiempos de plataformas y redes sociales que exigen nuevas estrategias para llegar a un público que pareciera que lo tiene todo al alcance de la mano.

“Podría parecer que es más fácil hoy grabar un disco, pero es más difícil sobresalir, hay más competencia, claro, no solamente en la música, sino en el cine, ahora se hacen películas hasta con el celular. Lo que ha hecho la tecnología es que nos ha llevado el estudio de grabaciones a tu casa, luego puedes lanzar tus temas desde las redes sociales y esperar a que se haga viral o no”, dice Meier.

¿Y ante ese nuevo escenario en el que se mueve hoy la industria se puede identificar al verdadero talento?

Ahí está la cosa, porque hoy, una niña de 13 años hace un Tik Tok que alcanza 400 millones de vistas, ¿pero cómo haces una carrera de eso? Los artistas pegan hoy una canción, especialmente en el género urbano y de repente con millones de vistas, pero hablemos de aquí a 30 años y a ver cómo te va, a ver qué hiciste para mantenerte vigente.

¿En estos 20 años de ausencia no sentiste en algún momento que ya no querías hacer música nueva?

No, lo que sí tuve momentos en los cuáles dije: no quiero volver a hacer música nunca más en mi vida, porque estaba metido en otras cosas, por otro lado, estaba un poco como decepcionado de que la industria estaba cambiando y que probablemente ya no encajaba. Hubo etapas en las que dije creo que ya hice la música que tenía que hacer y no tengo ganas de trabajar en nada nuevo.

¿Qué te hizo cambiar de opinión?

La pandemia, estar metido en la casa, pero no comienza con la idea de hacer un disco, se inicia con la inquietud de hacer algo para que se entretenga toda la gente que no puede salir de casa; como un acto de buena fe.

Y pusiste manos a la obra...

Decidí armar un pequeño estudio en la casa, empecé a bajarme programas, me compré unos parlantes, micrófonos, y empecé a hacer maquetas. Llamé al ‘Viejo Rodríguez’, que es mi director musical y le dije: me he puesto a componer canciones, estoy armando demos, y me aconseja que llame a Germán Villacorta, un peruano que vive en Los Ángeles, ingeniero de sonido y productor peruano que graba con Ozzy Osbourne, Rolling Stones, Metallica, entre otros. Le mandé los demos, le encantó, primero conversamos por zoom, después vino a mi casa y nos metimos al estudio, allí salieron estas nuevas canciones que presentaré poco a poco este año.

¿En este proceso encontraste a un Christian con más oficio, más maduro?

No te voy a negar que me sentí oxidado al comienzo, después de 20 años me estaba sentando a componer canciones otra vez y me preguntaba por dónde empiezo. ¿Por qué fue que empecé a escribir canciones hace 30 años? Entonces empecé a buscar en mí y en mis archivos personales los demos de “Carreteras mojadas”, “Quédate”, desde cuando todavía estaba en Arena Hash. Fue un proceso de deja vu, como el tema que acabamos de lanzar, que al final si escuchas la letra casi una canción de amor. ¿Hasta dónde tengo que ir para para traer ese Christian que escribía música otra vez hasta el día de hoy? Volví a mis inicios y eso fue.

¿Los éxitos de hoy tendrán la vigencia, por ejemplo, de ‘Carreteras mojadas’ que sigue sonando 25 años después...

No todas, o sea, la gran mayoría de la música que se hace hoy es un fenómeno chicle, lo comes y lo desechas rápido cuando se le va el sabor. No digo que no existan artistas que van a tener éxitos que van a perdurar en el tiempo, pero creo que hay que ver la obra en conjunto y tratar de sacar la media de lo que haya sido la carrera de uno.

¿Por la música has hecho una pausa en la actuación?

Tengo películas en plataformas y otras por estrenar, pero tengo un próximo proyecto junto a Ricardo De Montreuil, quien dirigió “La mujer de mi hermano”. Él ha escrito una historia y me ha convocado otra vez a mí y a Bárbara Mori para protagonizarla, además, soy productor ejecutivo de la película que queremos venir a filmarla acá el próximo semestre. Paralelamente, seguiré sacando sencillos de los nuevos temas, la música seguirá presente y eso me tiene muy entusiasmado.

CHRISTIAN MEIER

En 1986 integra la banda de rock “Arena Hash” con la que inicia su carrera musical. La banda lanza dos exitosos álbumes y tiempo después sus integrantes se separan. Meier también tiene una gran carrera en la televisión.