El próximo 12 de marzo de 2026, Christian Meier ofrecerá un concierto único en el Gran Teatro Nacional, dando inicio oficial a su esperada gira internacional: “Así Es El Tour”.

El show promete ser una de las producciones más ambiciosas de su carrera. Sobre el escenario lo acompañará una gran banda en vivo, con coros, vientos, músicos invitados especiales y una puesta en escena de primer nivel: luces, visuales y escenografía diseñadas al detalle para cada momento del espectáculo. El repertorio incluirá sus nuevos temas y los clásicos que marcaron generaciones: “Alguien”, “Espérame en el Tren”, “Primero en Mojarme”, “Quédate”, “Carreteras Mojadas”, entre otros.

Este gran concierto marcará el lanzamiento en vivo de su nuevo álbum, el sexto de su carrera, que se estrenará días antes del inicio de la gira. Aunque el nombre aún no ha sido revelado, el proyecto ya genera gran expectativa entre sus seguidores, tras el regreso musical de Meier con los sencillos “Yo Tan Bien”, “Nací Para Olvidar” y “Qué será de mí”, disponibles en todas las plataformas digitales.

Todas las canciones han sido compuestas por Meier y producidas en Los Ángeles por Gustavo Borner, ganador de más de veinte premios Grammy, junto a músicos de élite como Mark Goldenberg, Dean Parks, Matt Bissonette y Gregg Bissonette. Christian participó activamente en cada etapa del proceso creativo, incluyendo teclados, arreglos y producción musical, marcando con su sello personal la identidad del álbum.

La propuesta visual también ha sido una pieza clave de esta etapa. Todos los videoclips han sido filmados en una sola toma y forman parte de un cortometraje conceptual dividido en cinco capítulos, todos dirigidos por el propio Meier. Cada video continúa exactamente donde terminó el anterior, creando una narrativa continua que conecta con la emoción de cada canción.

¿Dónde comprar las entradas para el concierto de Christian Meier?