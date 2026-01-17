Christian Meier lanzó el sencillo “No Aguanta”, el cuarto adelanto de su próximo álbum, en medio de un renovado interés del público que se reflejó en el rápido agotamiento de entradas para su primera fecha en el Gran Teatro Nacional.

El artista peruano se presentará el 12 y 13 de marzo, con boletos disponibles a través de Ticketmaster, y estos conciertos marcan el inicio de una nueva etapa musical que también anticipa una futura gira internacional.

El tema consolida una propuesta fresca y contemporánea, sin perder la esencia que ha caracterizado la carrera de Christian Meier. “No Aguanta” combina pop rock con sutiles influencias soul, aportando un ritmo envolvente que busca conectar con nuevas generaciones.

A través de sus redes sociales, el artista peruano explicó que la canción fue concebida para atrapar desde lo musical y, luego, dejar un espacio para la reflexión, sumando un nuevo matiz al universo sonoro del álbum.

Compuesta por el propio Christian Meier y producida en Los Ángeles por el multipremiado Gustavo Borner, la canción llega acompañada de un videoclip en plano secuencia dirigido por el mismo cantante.