“Yo Tan Bien”, compuesta por Christian Meier y producida en Los Ángeles por el multipremiado Gustavo Borner (ganador de más de veinte premios Grammys), es el tema con el que el peruano vuelve a la escena musical. La canción combina una melodía pegajosa y una letra que mezcla ironía y emoción. Explora sentimientos como la culpa, la contradicción y la vulnerabilidad, en un retrato sincero de las complejidades del amor, sostenido por un sonido directo y sin adornos.

El reciente lanzamiento es el primer adelanto de su próximo álbum, que marca una nueva etapa en la carrera de Christian Meier, tras el éxito de su álbum “He Vuelto a Casa” y el EP “Sesiones en vivo”. Participan músicos de élite como Mark Goldenberg (Bob Dylan), Dean Parks (Eric Clapton), Matt Bissonette (Elton John) y Gregg Bissonette (Ringo Starr), entre otros.

Los teclados estuvieron a cargo del propio Christian Meier, lo que no solo aporta una capa emocional al sonido, sino que también imprime ese sello tan característico que ha definido su música desde siempre. Más allá de haber compuesto la letra y la melodía, Christian estuvo involucrado en cada etapa del proceso creativo, con especial énfasis en los arreglos musicales: desde las guitarras y los vientos, hasta las voces y los matices que construyen la identidad del tema.

La propuesta visual no se queda atrás. “Yo Tan Bien” llega acompañado de un videoclip grabado en una sola toma, el cual fue dirigido por el también actor. El video refleja la identidad emocional de la canción: íntimo desde la elección de locación, con Meier como único protagonista, interpretando una escena que retrata un momento personal y cotidiano, casi como una ventana a su mundo interior. Este video da inicio a un ambicioso cortometraje conceptual dividido en cinco capítulos, todos filmados en plano secuencia.

Christian Meier continúa desarrollando una carrera multifacética, combinando su faceta musical con nuevos proyectos en cine. Además del lanzamiento de su nuevo sencillo, el artista se prepara para el estreno de su próxima película, Mistura, que protagoniza junto a Bárbara Mori. La cinta, presentada y premiada en prestigiosos festivales internacionales, lo consolida también como productor ejecutivo y reafirma su versatilidad creativa.

Entre la música y el cine, Christian Meier vive una etapa de plena expresión creativa, y con el lanzamiento de “Yo Tan Bien” continúa posicionándose como una voz auténtica y vigente del pop rock en español, conectando tanto con su público de siempre como con una nueva generación que busca profundidad, narrativa y autenticidad.