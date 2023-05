Christian Thorsen no solo buscó ayuda para recuperarse del padecimiento físico, sino también mental, luego de ser diagnosticado con cáncer de próstata. El actor se mantiene optimista ante esta etapa difícil de su vida.

“ Momentos difíciles, de quiebre, te van a venir de todas maneras ”, reveló en una entrevista con El Comercio. “Lo importante es aprender a manejarlos y controlarlos. Nunca me cuestioné, ni me dio pena. Y eso es bueno, ayuda, suma”, añadió.

En ese sentido, Christian Thorsen reveló que empezó a seguir un curso llamado “El perdón radical” a fin de reconciliarse “con el pasado y tener un presente con claridad mental”. “ Aprendí a mirar hacia adentro, a perdonar y perdonarme. Por eso pienso que esta enfermedad es un regalo ”, sostuvo.

Para el intérprete de 58 años, lo importante en una situación como la que vive es “mantenerse firme, fuerte y no rendirse”. “ Es una lucha dura, un tratamiento largo. No sé qué pasará después, pero la posibilidad de ayudar a través de mi testimonio, me motiva ”, aseguró.

