Cuando Christina Aguilera empezaba su carrera musical sorprendió a sus fanáticos al lanzar su segundo disco de estudio en español. La producción incluía 5 canciones de su álbum debut que lleva su nombre, 4 temas originales y dos versiones de otros artistas.

En el 2021, aproximadamente 20 años después del lanzamiento de ese disco, la cantante presenta La Fuerza. La producción es un EP de 6 canciones, entre los que se encuentra ‘Pa Mis Muchachas’ con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso, y Santo con Ozuna.

La Fuerza ya está disponible en todas las plataformas digitales y para sorpresa de muchos se realizó en 4 semanas y durante la pandemia del coronavirus. En septiembre del 2021, Aguilera reveló en una entrevista con Insider en septiembre de 2021 que había filmado dos videos musicales.

Hasta el momento, la cantante de padre ecuatoriano tiene 9 discos: Christina Aguilera (1999), Mi reflejo (2000), My Kind of Christmas (2000), Stripped (2002), Back to Basics (2006), Bionic (2010), Lotus (2012), Liberation (2018) y La fuerza (EP- 2022).

Cabe destacar que Christina no ha hablado sobre una gira para promocionar el disco, pero en junio del 2022 ya tiene dos fechas para presentarse en España.