El actor Chuck Norris falleció, según confirmó su familia a través de un comunicado oficial difundido en su cuenta de Instagram. En el mensaje, se informó que su muerte ocurrió la mañana de ayer, mientras se encontraba en Hawái.

La familia señaló: “Con el corazón roto, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz” .

En el pronunciamiento también lo describen como una figura reconocida mundialmente por su carrera como artista marcial, actor y símbolo de fortaleza, mientras que en el ámbito familiar lo recuerdan como esposo, padre, abuelo y hermano dedicado.

Asimismo, indicaron que había pasado recientemente por una hospitalización y agradecieron las muestras de apoyo recibidas. La familia pidió privacidad durante este momento de duelo, mientras el mensaje ha generado reacciones de condolencia a nivel internacional.