Luego que distintos medios de espectáculos señalaron que la influencer Natasha Araos echó de su casa a su esposo Chyno Miranda y a su suegra, la madre del cantante venezolano realizó un video para el programa “El gordo y la flaca” y defendió a su nuera de las especulaciones.

A través de un corto clip, Alcira Pérez, madre de Chyno Miranda, explicó que los rumores afectan a su hijo de manera emocional.

“Soy la mamá de Jesús Miranda y la razón por la cual me presento aquí es por todo los rumores que están corriendo y que no hacen más que afectar a mi hijo. Yo quiero que esté bien y que esté en paz”, dijo al inicio del video.

“Hay rumores que están dañándolo a él emocionalmente. En cuanto a los rumores, yo estuve ahí con Natasha (Araos) y quiero aclararle al público que no fuimos botados de la casa. Jesús no fue retirado de su hogar y yo tampoco”, aclaró.

La madre de Chyno Miranda aclaró que sí estuvo viviendo junto a su hijo y su nuera por la enfermedad del cantante y que Natasha Araos sigue acompañando a su esposo en este proceso de recuperación.

“Yo estuve mucho tiempo en la casa de mi hijo. Desde febrero hasta diciembre por la enfermedad de él. Supe cómo compadeció, estuve con él y con ella. Yo viví toda su enfermedad hasta que tuve que regresarme por cuestiones de migración y papeles... Nosotros no hemos recibido ayuda económica para solventar la salud de mi hijo porque él mismo en ese momento se costeó sus tratamientos y en estos meses me traje a mi hijo a nuestro país (Venezuela) porque teníamos muchos meses sin vernos y la familia lo quería ver. A él le hacía falta su país y por eso me lo traje para buscar otras opciones y nuevas opiniones”, contó.

Finalmente, Alcira Pérez defendió a Natasha Araos y pidió respeto para ella: “Les pido por Natasha respeto, ella estuvo con Jesús Alberto en todo este tiempo, cuidándolo cuando yo me vine para acá con su papá y de verdad, ella no se merece que le falten el respeto de esa forma”.

