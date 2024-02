Cielo Torres no es una mujer que se corre a los retos, sobre todo a los que tienen que ver con su carrera artística. Por eso, no es nada raro que haya dejado en pausa la salsa, género musical en el que se mueve como pez en el agua para apostar por el regional mexicano; decisión que no fue tomada de la noche a la mañana. “Decidimos apostar por este género musical porque siento que es muy poderoso y necesitaba dar mensajes con letras fuertes. El regional me permite contar estas historias, y creo que era algo que yo necesitaba que la gente escuche con ‘Canciones despechadas’, que es mi primer sencillo”, dice Cielo.

Para este relanzamiento de tu carrera elegiste un ritmo que está de moda.

Creo que todo confabuló para ello y también era importante que me escuche y me dé la aprobación el productor y creador musical de todo esto. Fue vital que Master Chris me diga: esto es lo tuyo. Más que una señal, fue decidirme y decir, vamos con todo.

¿Cómo fue el proceso de trabajo con Master Chris, que es uno de los productores más cotizados de la industria.

Para mí, este disco es sumamente especial porque es el primero con canciones inéditas y porque he puesto mi granito de arena en la composición y en la creación de los conceptos de las canciones. Hemos tenido días intensos trabajando con Master Chris y también con otros creadores, viendo cuál es el concepto qué va, la letra, la melodía.

En estos tiempos hay que involucrarse en todo el proceso, no solo en cantar.

Sí y creo que parte desde el sentimiento de lo que uno quiere cantar. De hecho, todas mis canciones, las versiones que he interpretado siempre las he sentido porque algo me ha involucrado en la historia. Esta vez yo también quería ser parte de la creación de las canciones que debía interpretar.

¿Sentías que ya era hora de dar un vuelco a tu carrera? Nosotros hemos venido trabajando aquí en Perú y se han logrado cosas muy importantes con mi música, pero sentíamos que teníamos que dar un paso adelante. De hecho no es fácil, requiere de tiempo, de inversión, de dinero, de pensamiento, de mente, de cuerpo y todo, pero es algo que quería hacer.

¿La actuación también quedará en pausa por trabajar en esta nueva propuesta musical? Hay prioridades, como dice siempre mi productora, hay prioridades en la vida y en la carrera sobre todo. Aunque este proyecto de la música en realidad ya está desde el año pasado.

Un proyecto que busca capturar otros mercados.

Claro, uno de los retos más grandes de este disco es poder llegar obviamente a otros países, nos está dando la oportunidad este disco de poder saltar de Perú a Colombia, es más, el video lo hemos grabado en Bogotá, muchos de los músicos son también de Colombia. México también está en nuestros planes, donde gracias al tema que grabé con Karol Sevilla ya nos están escuchando.

Para la cantante, incursionar en un nuevo género, es un reto en su carrera y su apuesta musical de la temporada.

Analizando tu escenario, podrías haberte quedado en tu zona de confort y vivir sin sobresaltos en lugar de apostar por nuevos retos. Sí, es verdad, pero hay que arriesgar, el que no arriesga no gana, esa frase es tan usada, pero es muy importante. Y también tener gente a tu alrededor que te ayuden a ver cuál es el camino. Yo también estoy rodeada de personas que me orientan en forma positiva y me dan la seguridad para poder hacerlo, creo que es también muy importante saber con quiénes estamos rodeados.

¿Y tu productor Master Chris quedó satisfecho con todos los temas que grabaron?

Está súper feliz, súper emocionado, y eso también me dio mucha seguridad de poder seguir avanzando. De hecho este disco que viene es un disco de dos lados, el A es donde está el género regional y el lado B, la salsa que ya me conocen porque no la puedo dejar tampoco, es parte de mi música, es parte de mi esencia. Mis ojos y oídos no están cerrados a un solo género musical.

¿Sueñas con esas alfombras rojas y los premios musicales gracias a tu nuevo disco? De hecho, no es un camino fácil, es difícil y largo, pero estamos iniciando el camino de la mejor forma. Todo músico, cantante, quiere llegar a nominaciones, a premios, pero sé que también el camino es paso a paso, mi carrera ha sido a paso lento, pero seguro. Y cada una de las cosas que he hecho me ha costado mucho trabajo.