Cielo Torres se reencontró con la prensa nacional a puertas de hacer su debut como conductora del programa “Domingos de fiesta”, espacio musical de TV Perú que estuvo a cargo de la cantante Katy Jara por muchos años.

En conversación con los medios, la intérprete de la canción “Te vas a arrepentir” dijo sentirse emocionada por este proyecto televisivo que marcará su debut como presentadora en un programa de corte musical.

“Es una gran responsabilidad asumir la conducción de un programa musical y es la primera vez que voy a conducir un programa completo. Estoy emocionada y agradecida por el equipo de TV Perú y la producción que confió en mí”, comentó.

“Es una responsabilidad muy grande, pero es algo que me gusta porque como ustedes saben que tengo mi orquesta y la música me ha acompañado a donde he ido. Ser la portavoz de la música peruana y presentar a tantas agrupaciones, eso me hace feliz”, añadió.

Cielo Torres: ¿Qué dijo sobre reemplazar a Katy Jara en “Domingos de fiesta”?

La cantante fue consultada sobre su colega Katy Jara, exconductora de “Domingos de fiesta”, y señaló que cada una tiene su propio estilo en la conducción. Además, Torres recalcó que le tiene respeto a su colega por su trayectoria en la escena musical.

“De hecho siempre van haber opiniones y sé que hay mucho público que sigue a Katy y de hecho la van a extrañar, pero ella es muy amiga mía y de hecho compartimos en ‘Agua Bella’. Sé que ahora tiene otros proyectos y le deseo lo mejor a ella”, expresó.

“El público se dará cuenta que somos personas diferentes y vamos a marcar una pauta distinta. Ella tiene lo suyo y estuvo a cargo del programa por muchos años. Ahora me toca a mí tener esta gran responsabilidad de abrazar a su público y al nuevo público que venga”, concluyó.

El estreno de la nueva temporada de “Domingos de fiesta” será el 10 de abril desde las 2 de la tarde y marcará el debut de Cielo Torres como conductora.

