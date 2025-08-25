El circo de La Chola Chabuca celebra este 2025 su temporada más exitosa con funciones a lleno total semana tras semana. En el marco de sus 25 años de trayectoria circense, Ernesto Pimentel, creador e intérprete de la carismática “Chola”, anunció que, debido al enorme respaldo del público, la temporada se amplía con funciones especiales los días 29, 30 y 31 de agosto, a precios populares.

Este gran cierre no solo será una fiesta de risas, color y tradición, sino también el escenario de un homenaje único al reconocido actor mexicano Edgar Vivar, entrañable intérprete del querido “Señor Barriga” en la recordada serie “El Chavo del 8”. El artista, que se despide de los escenarios peruanos por un buen tiempo, recibirá el cariño de varias generaciones de seguidores que crecieron con sus personajes.

“Estoy profundamente agradecido y feliz por la acogida del público. Celebrar 25 años de circo es un sueño cumplido, pero hacerlo rodeada de mi gente y con invitados tan especiales como Edgar Vivar, lo hace aún más inolvidable. Se hará una única función pata rendir un merecido homenaje a este gran artista como se lo merece”, expresó con emoción Ernesto Pimentel.

Cada detalle ha sido preparado para que el público viva una experiencia mágica e irrepetible, reafirmando que el circo de La Chola Chabuca es una tradición que une a las familias peruanas. Las funciones ampliadas se realizarán el 29, 30 y 31 de agosto en la carpa principal, y las entradas estarán disponibles en Teleticket, a precios populares.