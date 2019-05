Clara Seminara se quiebra al recordar el episodio que vivió con 'Yuca' en ​'El Wasap de JB' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La actriz Clara Seminara no pudo evitar quebrarse al recordar el episodio que vivió con Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', en 'El Wasap de JB'.

Según denunció la actriz cómica en sus redes sociales, 'Yuca' se propasó con ella y la tocó indebidamente antes de una de las grabaciones en el programa. Este incidente le causó muchos problemas y hasta la llevó a perder su trabajo.

"Le digo 'te voy a enseñar a boxear' y me cuadro. Le hago un par de cosas así (mueve las manos), un dos de boxeo, ni siquiera lo golpeé, ni lo toqué y me río. Le digo 'ya me aburriste ya', me voy a voltear para irme y me toca la pompa, me mete la mano", contó Clara Seminara al programa de Magaly Medina sobre el tocamiento que sufrió.

Asimismo, la comediante conocida por interpretar a Maricarmen Marín pidió a las mujeres que denuncien si han vivido algún hecho similar.

“Me siento mal y ahorita que te hablo se me quiebra la voz, porque una mujer tiene que vivir lo que pasé para entenderme. Creo que es importante que todas las mujeres denuncien cuando tienen un hecho así”, dijo Clara Seminara con la voz entrecortada.