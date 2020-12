Faltan apenas dos días para el estreno de la tercera temporada de “Cobra Kai” y los fanáticos de la serie de Netflix están más que ansiosos por ver los nuevos capítulos y saber qué pasará con Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) y el destino de los demás personajes que participan en esta exitosa producción.

Es así que este miércoles, la plataforma de streaming decidió lanzar un nuevo avance en el que mostraron el esperado encuentro entre Chozen Toguchi, papel que interpretó el actor Yuji Okumoto en la segunda película de “Karate Kid”, y el pupilo del señor Miyagui, quien dentro de la trama de la nueva entrega, viajará a Okinawa para conocer y explorar los orígenes de su sensei.

Al llegar a la isla japonesa, Daniel visita al sobrino del peor enemigo de Miyagui en su dojo y se da con la sorpresa de que tiene los pergaminos del karate que le enseñó su maestro. “Esta es la técnica de la grúa”, le dice a su anfitrión, quien le responde: “El padre de tu sensei le enseñó a mi tío Sato y él me enseñó a mí. Antes de morir, Sato me dio todos los artefactos de Miyagi”.

Sin embargo, cuando Larusso pretende continuar viendo estos documentos, Chozen se molesta y le increpa que “es un extranjero y no puede tomar sus secretos”, a lo que el empresario responde: “El señor Miyagui siempre me trató como a un hijo... Él no me escondería ningún secreto”; pero quien fue su enemigo en el pasado le siembra la duda al decirle: “¿Estás seguro de eso?”.

El mensaje que acompaña este video -que ya está disponible en la cuenta oficial de Netflix en YouTube y que tiene cerca de 50,000 visualizaciones en menos de 3 horas- ha generado más intriga sobre lo que depara la nueva entrega. “¿Hay más secretos por descubrir? La temporada 3 de Cobra Kai se estrena el 1 de enero solo en Netflix”, se puede leer junto al clip.

Como se recuerda, hace apenas unos días Netflix sorprendió a todos al anunciar que adelantó el estreno de la tercera temporada de “Cobra Kai” para el 1 de enero, pues inicialmente estaba programada para ser lanzada una semana después. Ralph Macchio, quien da vida a Daniel Larusso, adelantó que en esta nueva entrega se conocería más sobre los orígenes del Sr. Miyagi.

“Lo que me encanta de esa tercera temporada es que amplía el alcance de la serie y se sumerge y explora los orígenes de Miyagi-Do y Cobra Kai. Y así, al ir a Okinawa, lo que nunca hice -la segunda película fue filmada en Hawai-,pude entrar en Okinawa y con Yuji (Chozen en la serie) y un equipo pequeño, y obtuvimos algunas imágenes hermosas”, afirmó en una entrevista a Entertaiment Weekly.

