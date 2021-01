El actor Jorge “Coco” Maggio contó en sus redes sociales que su padre falleció el pasado martes. Con un extenso mensaje, el argentino le dijo adiós a su progenitor, quien padecía de una enfermedad degenerativa hace varios años.

“Ayer se despidió mi papá. Tuvo varios años luchando contra un Parkinson que, en el último año, se puso muy bravo. El cuerpo ya no le daba más. Hay tristeza pero alivio”, comentó el actor de “Rebelde Way”.

Maggio no pudo viajar a Argentina para despedir a su padre y contó que pudo despedirse de él, pero no lo reconocía. “El COVID-19 me cerró las fronteras y ya no había mucho que hacer”, lamentó.

“Gracias por tu generosidad. Nos diste mucho más de lo que necesitábamos y priorizaste siempre el bienestar de tus hijos. Te vamos a extrañar”, comentó sobre la labor de su padre.

En la imagen que publicó se le ve al lado de sus padres, ante lo cual varios colegas como Ismael La Rosa, Ximena Palomino y Andrés Wiese le hicieron llegar un mensaje de apoyo en el difícil momento.

Coco Maggio radica en Lima desde el 2016, cuando llegó para conducir “Combate”.

