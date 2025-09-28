El prestigioso festival Filo, uno de los eventos gastronómicos más importantes del país, llegará el sábado 18 de octubre a Piura, con una propuesta que celebra la riqueza de la cocina peruana en todas sus formas, combinando lo mejor de la tradición con propuestas innovadoras que sorprenden y conquistan paladares.

Este año, el festival reunirá a lo mejor de la gastronomía nacional en el Fundo Stewart, en Piura, una ciudad reconocida por su profunda identidad culinaria y por su invaluable aporte a la cocina del norte del Perú.

El evento no solo rendirá homenaje a esta herencia gastronómica, sino que también se convertirá en una vitrina para nuevas fusiones y creaciones que reflejan la evolución y diversidad de la cocina peruana contemporánea.

PUEDES VER: Piura brinda ricos potajes y lo mejor del sabor en el Día del Turismo

DEL EVENTO

Ese día, los asistentes disfrutarán de una variada oferta gastronómica, con platos típicos piuranos, como los tradicionales ceviches, seco de chabelo, anticuchos carretilleros, y la clásica sopa de novios, así como opciones contemporáneas como el chancho acevichado, el mostrito peruanazo, la leche de tigre ahumada, y preparaciones de cocina nikkei al wok.

Pero además habrán propuestas casuales como hamburguesas y sándwich preparados con ingredientes locales y técnicas modernas a cargo de reconocidos restaurantes de Piura y otras regiones del país.

Y para hacer más ameno el festival se incluirá una variada agenda musical, con artistas nacionales, como Armonía 10 los DJ Peligro y sus mezclas urbanas y festivas; De la Kaye, La Vieja y Playback, que aportarán energía y variedad musical para complementar la experiencia.

Será una oportunidad para destacar a Piura no solo como un destino turístico, sino también como una de las ciudades con mayor tradición gastronómica del Perú, reconocida por su autenticidad, el uso de ingredientes locales y una herencia culinaria que ha sido transmitida de generación en generación.