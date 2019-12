A una semana de la boda de Edison Flores y Ana Siucho cuya celebración será el 21 de diciembre en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes , el futbolista cuenta cómo le pidió la mano a su novia.

Y es que este 23 de diciembre la pareja cumplirá 5 años de relación y “Oreja” Flores reveló cómo fue el momento de la pedida de mano y cómo reaccionó su novia.

“Ella se imaginaba (que se iba a casar) como en un cuento de hadas, en Disney con los castillos y todo, ...pero eso me dijo en el primer año recién empezábamos y yo me quedé con eso, se me quedó grabado. Y cuando fuimos de viaje (este año), le dije para tomarnos un selfie y es ahí en donde le dí el anillo y ella me dijo: ¿es en serio?”, dijo a Reporte Semanal.

Edison Flores señaló que su corazón palpitó mucho y se emocionó demasiado en ese momento especial. “Fue un momento en que me emocioné, yo más que ella, porque ella no sabía qué pasaba, pensaba que era una broma. Así que nos dimos un beso. Al día siguiente nos vinimos a Lima y ella ya estaba pedida”, refirió a Latina.

El próximo sábado 21 de diciembre la boda de Edison Flores y Ana Siucho será televisada y el futbolista indicó que todo lo recaudado por ello será para la “navidad de niños de escasos recursos y que amen el fútbol”.

Pedida de mano de Edison “Oreja” Flores a su novia Ana Siucho (Video: Reporte Semanal - Latina)