Navidad es una época en la que muchas familias se reúnen para compartir. Además de disfrutar momentos con sus seres queridos hay a quienes les encanta ver películas para esta temporada, uno de esos filmes que quedaron marcados en la memoria de varios es “El Grinch”, que fue emitida el año 2000 y narra la historia de un ser verde, peludo y amargado que detesta la Navidad.

Si bien, tiene un corazón duro, aparecerá una niña buscando que en él despierten sentimientos buenos y nobles, algo que al final logra. Se trata de la pequeña Cindy Lou, quien se roba el cariño del público. Este personaje fue interpretado por Taylor Momsen.

Debido a que han pasado más de dos décadas desde que fue estrenada esta película, te contamos qué fue de la actriz que dio vida a la dulce niña, además de mostrarte cómo se ve actualmente.

En "El Grinch", la pequeña Cindy Lou cree que todo el mundo está olvidando el verdadero sentido de la Navidad al preocuparse demasiado por los regalos, decoraciones y celebraciones y poco por las relaciones personales (Foto: Universal Pictures)

¿QUÉ FUE DE LA ACTRIZ DE CINDY LOU?

Tras dar vida a Cindy Lou, Taylor Momsen en varias producciones más como: " We Were Soldiers”, “Hansel y Gretel” y “Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams”, todas de 2002; “Saving Shiloh” y “Misconceptions”, ambas de 2006; “Paranoid Park” y “Underdog”, las dos de 2008; “Gossip Girl” de 2007 a 2012; y “Spy School” de 2008.

En agosto de 2011, Momsen dio a conocer a la revista Elle que abandonaba la actuación para enfocarse en su carrera musical, faceta que inició a los 5 años cuando grabó la canción “Christmas, Why Can’t I Find You?” para la banda sonora de El Grinch.

Actualmente, es conocida por ser la vocalista de una banda de hard rock llamada The Pretty Reckless, con la que grabó su primer álbum “Light Me Up” y primer EP “The Pretty Reckless” en 2010. Teniendo gran éxito en Reino Unido e Irlanda.

Taylor Momsen sonríe mientras participa en el programa "Le Grand Journal" en el set de la televisión francesa Canal + en París el 13 de marzo de 2014 (Foto: Kenzo Tribouillard / AFP)

En 2011, su banda fue telonera de Evanescence durante su gira por Estados Unidos y Canadá, y de Guns N’ Roses en noviembre de ese mismo año. Siguiendo una carrera en ascenso.

En 2020, Momsen prestó su voz a la banda de rock estadounidense, Evanescence, para un sencillo del álbum de la banda, The Bitter Truth, “Use My Voice”, junto con otros artistas como la vocalista de rock estadounidense Lzzy Hale de Halestorm, vocalista de metal sinfónico holandés. Sharon den Adel de Within Temptation, y la violinista electrónica Lindsey Stirling.

Taylor Michel Momsen se presenta en el escenario con su banda The Pretty Reckless el 25 de agosto de 2017 durante el festival de música Rock en Seine en Saint-Cloud, al oeste de París (Foto: Zakaria Abdelkafi / AFP)

¿CÓMO LUCE ACTUALMENTE LA PEQUEÑA CINDY LOU?

Aunque ahora ya no se dedica a la actuación, todos recuerdan a la pequeña Cindy Lou. A continuación, te mostramos cómo luce actualmente la actriz Taylor Michel Momsen, nacida en San Louis, Misuri, el 26 de julio de 1993.