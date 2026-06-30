Las canciones que marcaron a una generación volverán a los escenarios con la llegada de “Cómplices JUNTOS La Gira”, un espectáculo que se presentará por primera vez en Lima el próximo 16 de octubre en el Arena Monumental.

La propuesta reunirá en un mismo escenario temas que formaron parte de populares telenovelas infantiles emitidas durante la década del 2000, convirtiéndose en un encuentro para quienes crecieron con estas producciones.

Un recorrido por las telenovelas infantiles más recordadas

El repertorio incluirá canciones de producciones como Cómplices al Rescate, Amigos x Siempre, Alegrijes y Rebujos, Vivan los Niños, entre otras series que alcanzaron gran popularidad en América Latina.

Según los organizadores, el espectáculo estará acompañado por una puesta en escena enfocada en revivir los momentos más representativos de estas producciones televisivas.

Habrá artistas invitados sorpresa

La producción informó que el evento contará con la participación de artistas invitados, cuyos nombres serán anunciados progresivamente a través de las redes sociales oficiales del espectáculo.

La propuesta busca reunir a los seguidores de estas producciones en una experiencia enfocada en la música y los recuerdos de la televisión infantil de comienzos de los años 2000.

Entradas y preventa

La preventa de entradas se realiza hasta el 1 de julio, mientras que la venta continúa a través de Ticketmaster.

Los organizadores recomendaron adquirir las entradas mediante los canales oficiales para garantizar el acceso al evento.