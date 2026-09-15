"Una Navidad de Locos” propone una comedia que, detrás de las risas, también aborda temas como los prejuicios, la aceptación y las complejas relaciones dentro de una familia.
"Una Navidad de Locos” propone una comedia que, detrás de las risas, también aborda temas como los prejuicios, la aceptación y las complejas relaciones dentro de una familia.

La temporada teatral de fin de año suma una nueva propuesta de comedia. “Una Navidad de Locos”, obra española de Markos Goikolea Unzalu, llega a Lima con un elenco integrado por Marco Zunino, Ximena Díaz, Luciana Arispe y Jorge Guerra, bajo la dirección de Ani Alva Helfer y el argentino Peto Menahem.

La obra llega al Perú después de una temporada en Buenos Aires en la que fue reconocida como Mejor Comedia en los Premios ACE 2026 y en los Premios Pinti 2026. Además, Peto Menahem recibió el Premio ACE 2026 a Mejor Dirección de Comedia por la versión argentina .La historia comienza cuando una familia vuelve a reunirse después de tres años sin hablar con su hija menor, quien regresa desde Londres acompañada de su novia, Cindy.

Todos están dispuestos a dejar atrás los conflictos del pasado y darle la bienvenida. Pero hay un detalle que nadie esperaba: Cindy no puede ser vista por nadie. A partir de esta situación, la cena navideña se convierte en un verdadero caos familiar. Secretos, viejas heridas, reproches y verdades incómodas salen a la luz, mientras cada integrante intenta comprender qué está ocurriendo.

Con una historia que combina humor, situaciones absurdas y conflictos familiares, “Una Navidad de Locos” propone una comedia que, detrás de las risas, también aborda temas como los prejuicios, la aceptación y las complejas relaciones dentro de una familia.La producción en Perú está a cargo de Gianella Neyra, Renato Nonajulca y Más Teatro. La temporada se inicia el 7 de noviembre y continuará hasta el 13 de diciembre, con funciones de jueves a sábado a las 8:30 p. m. y domingos a las 7:00 p. m., en el Teatro Claretiano de San Miguel. Las entradas ya están a la venta a través de Joinnus.

TAGS RELACIONADOS