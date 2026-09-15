La temporada teatral de fin de año suma una nueva propuesta de comedia. “Una Navidad de Locos”, obra española de Markos Goikolea Unzalu, llega a Lima con un elenco integrado por Marco Zunino, Ximena Díaz, Luciana Arispe y Jorge Guerra, bajo la dirección de Ani Alva Helfer y el argentino Peto Menahem.

La obra llega al Perú después de una temporada en Buenos Aires en la que fue reconocida como Mejor Comedia en los Premios ACE 2026 y en los Premios Pinti 2026. Además, Peto Menahem recibió el Premio ACE 2026 a Mejor Dirección de Comedia por la versión argentina .La historia comienza cuando una familia vuelve a reunirse después de tres años sin hablar con su hija menor, quien regresa desde Londres acompañada de su novia, Cindy.

Todos están dispuestos a dejar atrás los conflictos del pasado y darle la bienvenida. Pero hay un detalle que nadie esperaba: Cindy no puede ser vista por nadie. A partir de esta situación, la cena navideña se convierte en un verdadero caos familiar. Secretos, viejas heridas, reproches y verdades incómodas salen a la luz, mientras cada integrante intenta comprender qué está ocurriendo.

Con una historia que combina humor, situaciones absurdas y conflictos familiares, “Una Navidad de Locos” propone una comedia que, detrás de las risas, también aborda temas como los prejuicios, la aceptación y las complejas relaciones dentro de una familia.La producción en Perú está a cargo de Gianella Neyra, Renato Nonajulca y Más Teatro. La temporada se inicia el 7 de noviembre y continuará hasta el 13 de diciembre, con funciones de jueves a sábado a las 8:30 p. m. y domingos a las 7:00 p. m., en el Teatro Claretiano de San Miguel. Las entradas ya están a la venta a través de Joinnus.