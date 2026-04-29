El cantante Ryan Castro está a días de llegar a nuestro país y la expectativa entre sus fans está al máximo. Según cifras extraoficiales, las entradas para el show del popular “Cantante del Guetto” se encuentran al 90% vendidas en los módulos de Teleticket, por lo que se proyecta que su espectáculo, programado para el sábado 2 de mayo en Costa 21, se convierta en un contundente sold out ante la gran demanda de sus seguidores.

Ryan Castro atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Con éxitos como “Jordan” y “Mujeriego”, el artista colombiano se ha posicionado como uno de los referentes del género urbano actual, conquistando a una nueva generación de oyentes y acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales.

En el último año, el intérprete ha consolidado su presencia internacional con importantes colaboraciones y presentaciones en escenarios de gran nivel, además de formar parte de los festivales más relevantes del circuito latino. Su crecimiento ha sido constante, ubicándolo como una de las figuras más influyentes del movimiento urbano en Latinoamérica.

El artista llega a Lima cargado de novedades. Según se ha conocido, presentará en vivo su más reciente éxito “Desahógate”, tema que interpreta junto a Danny Ocean y que ha logrado posicionarse entre los favoritos en radio y plataformas digitales en distintos países de la región.

Además, Ryan Castro continúa expandiendo su propuesta musical con nuevos lanzamientos que mezclan reggaetón, trap y sonidos frescos, manteniéndose vigente en tendencias y rankings globales. Su estilo auténtico y conexión directa con el público lo han convertido en un fenómeno que trasciende fronteras.