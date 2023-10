El esperado concierto de la banda británica The Cure cambia de local para dar vida a grandes éxitos del rock: “Boys Don’t Cry”, “Friday I’m in Love”, “Pictures of You”, “Just Like Heaven” y “Close to Me”, entre muchos otros.

Según ha confirmado Move Concerts Perú en sus redes sociales, el esperado concierto tendrá lugar este 22 de noviembre en el Estadio de la Universidad San Marcos.

Acompañando a The Cure en esta noche memorable estarán las bandas extranjeras invitadas “The Twilight Sad” y “Just Mustard”, así como la banda nacional Resplandor que repite luego de 10 años, todas seleccionadas personalmente por Robert Smith. Esta combinación promete un evento único que será recordado por todos los asistentes como el gran reencuentro de la mítica banda de rock con sus fanáticos peruanos.

El concierto de The Cure en Lima marcará el inicio de su gira por Sudamérica, donde participará como headliner de los más importantes festivales musicales de la región, con la diferencia de que en nuestro país ofrecerá un concierto completo y por ello de mayor duración.

Los fanáticos peruanos tendrán entonces la oportunidad de presenciar un show propio de la banda, en el que se espera un setlist lleno de éxitos y canciones que han dejado huella en la historia del rock, con clásicos como “Lovesong”, “A Forest” o “In Between Days”.

Su concierto en Lima, este 22 de noviembre, podrá ser la última oportunidad para volver a ver a Robert Smith, a Simon Gallup, su estética y a su icónica banda conquistando al público peruano con temas que rompen las barreras del tiempo. Las últimas entradas siguen a la venta en Teleticket, con 15% descuento con tarjetas BBVA.

TE PUEDE INTERESAR