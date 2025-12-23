El 2026 llegará con una cartelera de conciertos que reafirma a Perú como una parada imprescindible en las giras internacionales, con una programación diversa que irá de los grandes shows en estadios a propuestas más íntimas y festivales. La música en vivo seguirá marcando la agenda cultural del país, impulsada por un público fiel y una industria que apuesta cada vez más por experiencias de alto nivel.

Bad Bunny — 16 y 17 de enero

El artista puertorriqueño vuelve a Lima con su “Debí Tirar Más Fotos World Tour” el 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional . Las entradas las pueden adquirir en la web de Ticketmaster.

(Foto: EFE/ Eric Rojas)

Andy Bell — 10 de enero

La voz icónica de Erasure llegará a Lima para ofrecer un show el 10 de enero en el Parque de la Exposición . Las entradas están disponibles en Joinnus.

(Foto: AndyBell.com)

My Chemical Romance — 25 de enero

La banda liderada por Gerard Way llegará por primera vez a Lima y se presentarán en el Estadio Nacional el 25 de enero. Las entradas pueden adquirirlas en Ticketmaster.

(Foto: Instagram)

Doja Cat — 13 de febrero

La cantante estadounidense llegará a Lima con su “Ma Vie World Tour” el 13 de febrero en Arena 1 de San Miguel . Los boletos los pueden comprar en Ticketmaster.

(Foto: Difusión)

Kali Uchis — 15 de febrero

La artista colombiano-americana presentará en Lima su “The Sincerely, Tour”, el 15 de febrero en Costa 21 de San Miguel . Las entradas pueden adquirirlas a través de Teleticket.

Alejandro Sanz — 25 y 26 de febrero

El español vuelve al Perú con su tour “¿Y ahora qué?”, en el Estadio Nacional, el 25 y 26 de febrero . Adquiere las entradas a través de Teleticket.

(Foto: AFP)

Big Time Rush — 26 y 27 de febrero

La boyband estadounidense ofrecerá dos shows en Lima, el 26 y 27 de febrero en el Duomo de Costa 21 . Las entradas están disponibles en Teleticket.

Miguel Bosé — 04 de marzo

El artista español regresa a Perú con su “Importante Tour”, el 04 de marzo en Arena 1 de San Miguel . Los boletos se encuentran disponibles en Ticketmaster.

(Foto: AFP)

The Killers — 23 de marzo

La banda estadounidense se presentará el 23 de marzo en Costa 21 de San Miguel . Las entradas las pueden conseguir mediante la web de Teleticket.

Interpol — 24 de marzo

El grupo estadounidense daráun show el 24 de marzo en Costa 21 de San Miguel . Pueden comprar los boletos en Teleticket.

Fonseca — 26 de marzo

El artista colombiano vuelve al Perú con su “Tropicalia Tour” el 26 de marzo en Arena 1 . Las entradas pueden comprarlas a través de Ticketmaster.

(Foto: Instagram)

Sebastián Yatra — 22 de abril

El colombiano brindará un show el 22 de abril en Costa 21 de San Miguel en marco a su nuevo tour “Entre Tanta Gente”. Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket.

(Foto: @sebastianyatra)

Megadeth — 23 de abril

La banda de trash metal se despide de los escenarios con su tour “This Was Our Life”, el 23 de abril en Costa 21 de San Miguel . Consigue los boletos en Teleticket.

Mac DeMarco — 24 de abril

El artista estadounidense de indie vuelve a nuestra capital el 24 de abril en Costa 21 . Las entradas las pueden adquirir a través de Teleticket.

Foto: Instagram (@macdememe.co)

Isabel Pantoja — 27 de abril

La cantante española celebrará sus 5 años de trayectoria artística, el 27 de abril en Costa 21 de San Miguel . Pueden comprar las entradas en Teleticket.

(Foto: Paul Plaza / AFP)

Korn — 5 de mayo

Tras encabezar grandes festivales alrededor del mundo, Korn llegará a Lima el 5 de mayo en Costa 21 . Las entradas las puedes comprar en Teleticket.

Korn confirma su regreso a Perú luego de 9 años desde su última visita. (Foto: Instagram)

Mon Laferte — 23 de mayo

La cantante chilena vuelve a Lima con su tour “Femme Fatale”, el 23 de mayo en Costa 21 de San Miguel . Pueden comprar los boletos en Teleticket.

Mon Laferte vuelve al Perú en 2026 como parte de su gira “Femme Fatale”. (Foto: Instagram)

No te va a gustar — 27 de mayo

La banda uruguaya confirmó su regreso a Lima el 27 de mayo en Centro de Convenciones Leguía , como parte de su gira ‘Florece en el Caos’. Las entradas están disponibles en Teleticket.

No te va gustar vuelve a Perú como parte de su gira “Florece en el caos”. (Foto: Instagram)

Ricardo Arjona — 26 de junio

El guatemalteco vuelve a los escenarios con su tour mundial “Lo que el Seco no dijo”, el 26 de junio en el Estadio Nacional . Las entradas las pueden comprar en Teleticket.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se presentará en Lima el 26 de junio de 2026 en el Estadio Nacional | Foto: Difusión

Raphael — 03 de octubre

El eterno “Divo de Linares” regresa a Lima el 03 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición con su “Raphaelísimo Tour 2026”. Pueden comprar los boletos en Ticketmaster.

Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster a partir del 22 de diciembre | Foto: Difusión

Grupo Frontera — 17 de octubre

La banda pisará el suelo peruano el 17 de octubre en Costa 21 en marco a su “Triste, pero bien c*brón tour”. Las entradas están disponibless en Teletiket.

(Foto: Grupo Frontera/Instagram)

Iron Maiden — 17 de octubre

La banda británica vuelve a Lima el 17 de octubre en el Estadio Nacional como parte de su gira “Run For Your Lives Tour”, celebrando sus 50 años, con The Raven Age como invitados especiales. Los boletos los encuentran en Ticketmaster.

Iron Maiden confirma su regreso a Perú con un concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Difusión)

Eros Ramazzotti — 24 de noviembre