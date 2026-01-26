“La Suite”, del dramaturgo uruguayo Fernando Schmidt, trae de vuelta al Marsano a Connie Chaparro, teatro en el que se ha hecho habitual su presencia en los últimos años. La actriz, junto a su esposo Sergio Galliani, Miguel Iza y Lilian Schiappa, ponen en escena un texto que divierte de principio a fin y que sorprende con su novedosa puesta en escena.
“Nos hemos preocupado de que cada segundo de la obra esté cuidada en texto, efectos especiales, trabajo actoral y vestuario. No es una obra plana, vas a reírte, verás actores conocidos y queridos sacándose la mugre; la gente sale contenta y nosotros se lo agradecemos”, dice Connie.
Tu esposo te dirige. ¿Cómo separar lo profesional de lo familiar?
Hay mucha confianza entre nosotros, y además, nos hemos conocido en las tablas y por eso me exige bastante, porque sabe lo que puedo dar. Sergio me gusta como director porque es bastante minucioso y creativo.
¿En base a tu experiencia reconoces algunos elementos que debe tener una obra para que funcione?
Uno nunca sabe, muchas veces el público es impredecible, pero cuando una obra tiene buen timing, te entretiene, sea drama o comedia, y hay un buen boca a boca tiene que ir bien. Obviamente que a veces hay elementos externos, pero cuando a la gente le gusta una obra, pasa la voz y la recomienda.
¿Drama o comedia, se podría afirmar que es más fácil hacer reír que llorar?
Yo creo que hacer reír es más difícil porque no solo se trata de hacerte el gracioso y sacar un chiste. Lo que provoca la risa en una obra de teatro es la situación, por eso, cada uno tiene que estar en su personaje, es un trabajo grupal bien interesante y exigente. Por eso, le tengo mucho respeto a la comedia.
Definitivamente, la actuación es ese oficio que elegiste desde hace mucho...
Es algo que me llena, me acompaña desde niña, que me da mucho placer, mucha alegría. Es mi propósito, mi pasión, es algo que sigo construyendo, trabajando y aprendiendo.
¿Tuviste a una familia que apoyó tu elección?
No puedo decir que no me apoyaron, pero sí me aconsejaron que estudiará otra carrera. Hoy te digo que sí es bueno tener otra carrera, yo estudié Educación Inicial, Marketing, y la verdad, considero que uno como actor tiene que tener otra cosa.Yo no vivo solo del teatro, tengo una marca de joyas, hago workshop de conducción, animo eventos, también hice radio. Si yo no hubiera hecho otras cosas, no hubiera podido seguir con mi carrera en la actuación.
Hablando de la carrera, ahora la industria está dando prioridad a influencers con muchos seguidores para diversos proyectos.
Lamentablemente, sí se están cometiendo muchos errores, he visto en algunos trabajos poner a alguien de ese rubro, y al final les va mal, he visto como malogran un producto. Sin embargo, creo que todos los actores.También tenemos que trabajar nuestra marca personal porque es una realidad y las redes son indispensables.
No hay que darle la espalda a las nuevas herramientas...
Porque es una realidad. El empresario, porque al final todo es un negocio, el teatro, el cine, la televisión, quiere que su película, su radio, su serie, sea escuchada, sea vista. Va a buscar alguien con seguidores, pero no necesariamente el que es ese influencer va a ser bueno para lo que lo convocan. Por eso, los verdaderos profesionales, deben desarrollar sus contenidos para difundir su trabajo.
Estás en medio de una industria que muchas veces se dice que aún no despega.
Yo creo que los peruanos debemos convencernos que somos capaces de hacer cosas diferentes, no quedarnos siempre en lo mismo. A veces, subestimamos también a la gente y les damos productos muy simples, cuando hemos hecho cosas diferentes. Mira, yo participé en la película Chavín de Huántar, que ha sido un éxito absoluto, es un gran ejemplo de que podemos apostar por cosas diferentes.