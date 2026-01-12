Connie Chaparro compartió en sus redes sociales fotos junto a Sergio Galliani para conmemorar sus 16 años de matrimonio. Por su lado, el actor respondió con un poema de amor que conmovió a todos sus seguidores.
“16 años de casados hoy, un hijo de 14, una vida construida con amor y respeto. Feliz aniversario mi amor, gracias por tanto”, escribió la artista en Instagram.
En los comentarios de la publicación, Sergio Galliani conmovió a muchos al narrar cómo se conocieron y expresar el profundo amor que siente por su esposa.
“Un día salí a tomar un bus sin saber a dónde iba, de pronto a mitad de ruta subiste tú y te sentaste a mi lado. Todos los pasajeros de este bus vacío, solo para los dos, se habían bajado. Nos quedamos solos hablando de todo y de nada. Nunca supe, hasta hoy, si tomaste ese bus o esa ruta por lo mismo que yo. Solo bajé de ese bus sin destino tomando tu mano sin saber que nunca más la soltaría y que, al final nos bajaríamos en el último paradero de esa ruta que sería tan solo la primera de las tantas travesías que viviríamos juntos”, respondió el actor a la publicación de su esposa.
Asimismo, Galliani resaltó que ha sido muy feliz al lado de la madre de su último hijo durante todos estos años, recordando que recientemente celebraron sus 16 años juntos.
“Han pasado 16 años y todos los días vuelvo al mismo paradero a tomar el mismo bus, a la misma hora y esperando en el mismo paradero que vuelvas a subir y te sientes a mi lado para hablar de todo y de nada y tomar tu mano para seguir nuestro camino. Gracias por tanto. Gracias por todo”, agregó.