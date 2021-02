La actriz y conductora radial, Connie Chaparro, sorprendió en las redes sociales al anunciar con un sentido mensaje la muerte de su padre, Eduardo ‘El Mono’ Chaparro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la pareja del actor Sergio Galliani conmovió al dedicarle unas palabras de despedida a su progenitor.

“Tengo el alma destrozada con tu partida... Gracias papá, te amo por siempre y para siempre. Te prometo que mantendré a toda mi familia unida. Vuela muy alto, disuelve tus alas en el infinito, dale alas a tu libertad...”, expresó Connie Chaparro en una reciente publicación.

“Gracias porque me enseñaste a amar, a ser humilde, a valorar a todas las personas por igual y tener mucha pasión por lo que amo. Te amo papá y sé que tú me amabas y siempre me lo hiciste saber, eso fue más que suficiente para mí. Ya eres libre, anda corre, disfruta... Te lo mereces. Te quiero, tu hija”, agregó la actriz en su emotivo post.

Como era de esperarse, los mensajes de apoyo por parte de algunos de sus compañeros de trabajo y de sus seguidores no tardaron en llegar. Entre los comentarios, se pudo observar las condolencias de parte de los actores Germán Loero, Daniela Camaiora, Almendra Gomelsky, Nicolás Galindo, Magdyel Ugaz, entre otros.

Ministerio de Cultura lamenta fallecimiento

Por su parte, el Ministerio de Cultura también se pronunció sobre la muerte de Eduardo Chaparro, a quien calificó como un destacado músico y resaltó su labor para la promoción musical en Perú.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Eduardo ‘El Mono’ Chaparro, destacado músico de agrupaciones como Dr. Wheat, Los Hermanos Brothers, y fundador de Sargento Pimienta, especio referente para la promoción musical en el país. Expresamos nuestras condolencias a su familia y seguidores”, señalaron en una publicación.

