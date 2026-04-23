Connie Chaparro sorprendió al contar que fue diagnosticada con cáncer de piel, una noticia que cambió por completo su rutina y la motivó a reflexionar sobre la importancia de los chequeos preventivos.

La actriz relató su experiencia personal y el preciso momento en que recibió el diagnóstico, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores y en el entorno artístico.

En esa línea, la también locutora de radio explicó que acudió en un inicio a una consulta dermatológica por una molestia leve; sin embargo, una revisión de rutina terminó cambiando el rumbo de la evaluación médica.

“ Hace un mes fui al dermatólogo porque tenía una alergia y quería que me recete algo, y cuando pasé por ahí dije: ‘Doctor, revíseme los lunares’ ”, manifestó.

En la evaluación, el especialista identificó una irregularidad en uno de los lunares del brazo izquierdo, lo que llevó a la realización de una biopsia posterior.

El resultado llegó una semana después y confirmó la presencia de un melanoma in situ, lo que provocó un fuerte impacto emocional en la artista.

La pareja de Sergio Galliani evocó el momento en que recibió el diagnóstico y cómo afrontó la noticia: “ Decía ‘cáncer a la piel insitu’ y la patología que me encontraron a mí, un melanoma. En ese momento se me cayó el mundo, me asusté horrible ”.

Luego del procedimiento médico, la actriz resaltó la importancia de realizar controles periódicos y detectar a tiempo cualquier anomalía para evitar complicaciones mayores.

Indicó que el diagnóstico a tiempo permitió que el tratamiento evolucionara de forma favorable y con resultados positivos.

Finalmente, la actriz ofreció una reflexión sobre su experiencia y la forma en que ha optado por enfrentar este proceso.

“ Gracias a Dios salí bien y más fortalecida. Así que nada, lo comparto con ustedes para que se lo compartan a otra persona que les puede servir ”, sostuvo.